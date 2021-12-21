Jak Ukrainiec może kupić mieszkanie w Polsce. Lista kontrolna i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rynek nieruchomości w Polsce nadal się rozwija. Według ekspertów bezprecedensowa aktywność kupujących utworzyła prawdziwy boom i poważnie wpłynęła na wzrost cen. W tym roku szczególnie aktywni byli inwestorzy zagraniczni, a według analityków Realting.com, jedne z najczęstszych zapytań o nieruchomości w Polsce pochodziły z Ukrainy. Dlatego wspólnie z pośrednikami z polskiej agencji nieruchomości East West Reals przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania kupujących.

Rynek nieruchomości w Polsce doświadcza niespotykanego wcześniej wzrostu aktywności kupujących, co powszechnie określa się mianem «rynku sprzedającego». W konsekwencji rośnie cena metra kwadratowego, szczególnie w dużych miastach kraju: we Wrocławiu ceny na rynku wtórnym wzrosły o około 9 %, w Poznaniu i Warszawie o 10–12 %. Na przykład, można kupić małe mieszkanie w Warszawie za 70 000 euro, ale będzie to albo kawalerka gdzieś na obrzeżach stolicy, albo małe mieszkanie w starej kamienicy. Mieszkanie w nowym domu w dobrej okolicy będzie kosztować około 150 000 euro, ale nawet tutaj nie jest konieczne, aby marzyć o rezydencji — będzie to mieszkanie o łącznej powierzchni 35–40 m². Jednak według eksperta East West Reals, Eugenii, ten typ mieszkań jest najbardziej popularny wśród nabywców, zwłaszcza obcokrajowców.

W ostatnim czasie wśród zagranicznych nabywców coraz częściej pojawiają się kupujący z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Kupują oni domy zarówno na stałe, jak i w celach inwestycyjnych (wynajem mieszkań). Na przykładzie kupującego z Ukrainy, wraz z ekspertem z East West Reals, dowiemy się, czy istnieją jakieś specyficzne uwarunkowania przy zakupie domu w Polsce i co należy wiedzieć, zanim skontaktujemy się z lokalną agencją nieruchomości.

— Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości w Polsce?

— Rynek nieruchomości jest bardzo aktywny, sprzedaje i kupuje wszystko, nawet nieruchomości wcześniej uważane za mało płynne. Cena najpopularniejszych mieszkań dwupokojowych na rynku w Warszawie zależy oczywiście od lokalizacji:

w centrum stolicy — około 20 000 zł/m² (4335 €/m²);

dobre dzielnice blisko centrum — około 16 000–18 000 zł/m², (3800 €/m²);

w bardziej odległych dzielnicach mieszkaniowych — około 10 000–12 000 zł/m². (2600 €/m²).

— Czy wśród Państwa klientów jest wielu Ukraińców? Czy ich ilość uległa ostatnio zmianie?

— Tak, mamy wielu klientów z Ukrainy. Są to zarówno osoby, które już mieszkają w Polsce i kupują nieruchomość głównie na własne potrzeby, jak i te, które tu nie mieszkają, a kupują w celach inwestycyjnych. W Warszawie w ciągu ostatnich 5 lat ceny nieruchomości systematycznie rosną (+ 10–15 % rocznie), co sprawia, że jest to atrakcyjna inwestycja i budzi zainteresowanie inwestorów z innych krajów, w tym z Ukrainy.

— Czy są jakieś osobliwości przy zakupie mieszkań w Polsce przez Ukraińców?

— Aby kupić mieszkanie w Polsce, Ukraińcy potrzebują tylko paszportu. Ponadto, jeśli kupujący jest w związku małżeńskim, umowa kupna-sprzedaży musi być podpisana przez oboje małżonków.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu działki, domu na działce, lokalu użytkowego, a także wszelkich nieruchomości w strefie przygranicznej, cudzoziemcy zobowiązani są do uzyskania specjalnego zezwolenia polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na taki zakup.

— Jakie są obecnie warunki kredytowania nieruchomości dla obcokrajowców (Ukraińców)?

— Kredyty hipoteczne w Polsce mogą uzyskać cudzoziemcy, którzy są oficjalnie zatrudnieni w Polsce, mają stałe dochody i zezwolenie na pobyt w Polsce (karta pobytu). W tym przypadku wkład własny na mieszkanie musi wynosić co najmniej 10–20 % wartości nieruchomości.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi obecnie 2,5–5 % w skali roku. Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Jeśli weźmiemy jako przykład mieszkanie o wartości około 120 000 euro, kwota kredytu wyniesie około 400 000 złotych (około 86 000 euro). Okres kredytowania wynosi 30 lat, co oznacza, że miesięczna rata będzie wynosić około 1700–1900 zł/miesiąc (około 400 euro).

— Jakie nieruchomości mieszkaniowe w Polsce cieszą się obecnie największym zainteresowaniem cudzoziemców?

— W Warszawie największym popytem cieszą się małe mieszkania dwupokojowe z jedną sypialnią o łącznej powierzchni 35–45 m², zlokalizowane w dobrych dzielnicach z dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum miasta. Jest to idealna inwestycja. Taki obiekt może być zarówno szybko wynajęty, jak i szybko sprzedany.

W ostatnim czasie wzrosła również sprzedaż domów i kamienic. Jednak aby je kupić, w większości przypadków trzeba uzyskać pozwolenie na zakup, dlatego takie nieruchomości są popularne głównie wśród osób, które już mieszkają w Polsce.

— Czy obywatel Ukrainy może zdalnie kupić nieruchomość w Polsce?

— Tak, jest to absolutnie łatwe i bezproblemowe, aby kupić mieszkanie w Polsce zdalnie, bez konieczności podróżowania osobiście. Odbywa się to na podstawie pełnomocnictwa, które kupujący musi sporządzić u dowolnego notariusza na Ukrainie. Dostarczamy szablon. Można również zdalnie otworzyć konto w polskim banku. Jest to legalne, bezpieczne i bardzo wygodne.