„Mieszkanie we Włoszech w remoncie można kupić już od 15 tysięcy euro”. Jak żyje siedmioosobowa rodzina we Włoszech

Co sprawia, że Włochy są wyjątkowe pod względem nieruchomości? Jak wygodnie jest mieszkać w tym kraju z dziećmi? I jakie umiejętności trzeba rozwinąć, jeśli chce się tam zostać na dłużej? Podzieliła się z nami swoją historią znalezienia i zakupu mieszkania, a także swoimi doświadczeniami z życia we Włoszech w ogóle Ksenia Koshkareva .

„Mieszkamy w małym miasteczku na szczycie góry”

– Jesteśmy dużą rodziną. Mam 42 lata, a mój mąż 45. Przeprowadziliśmy się do Włoch w 2021 roku i chociaż wszystko było zaplanowane, pandemia sprawiła, że wprowadziliśmy zmiany.

Mówiąc nieco bardziej szczegółowo, przygotowania do przeprowadzki zajęły nam około roku: kupiliśmy mieszkanie we Włoszech, a kilka dni później wszystko zostało zamknięte z powodu kwarantanny. Sześć miesięcy później zaczęliśmy przygotowywać dokumenty do przeprowadzki i otworzyliśmy przedstawicielstwo moskiewskiej agencji nieruchomości we Włoszech.

– Mieszkamy i pracujemy we Włoszech od nieco ponad 2 lat. Wybraliśmy centralny region Lacjum – osiedliliśmy się w małym miasteczku (30 tysięcy mieszkańców) na szczycie góry, 70 kilometrów od Rzymu. Myślę, że to idealne miejsce dla dzieci i osób bez pracy – nasze miasto ma wszystko, od szkół i supermarketów po park wodny. Co więcej, dotarcie nad morze z naszego miasta zajmuje około godziny, a w góry tylko 30 minut.

Nasze dzieci bardzo łatwo dostały się do szkół i przedszkoli. We Włoszech dzieci muszą być zapisane do szkoły, nawet jeśli nie mają jeszcze żadnych dokumentów, więc zapisałam trójkę moich dzieci do szkoły, gdy byłam jeszcze w Rosji (wysłałam wniosek na stronie internetowej szkoły).

Ostatecznie nasi starsi synowie zostali poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną po przyjeździe do Włoch, a chłopiec, który miał wtedy pójść do pierwszej klasy (teraz jest w trzeciej klasie), został natychmiast przyjęty. Wszyscy mają asystentów w swoich szkołach, którzy im pomagają.

Dziewczynka jest już w drugiej klasie przedszkola. Nawiasem mówiąc, mówi po włosku lepiej niż ktokolwiek inny w rodzinie, ponieważ po przedszkolu chodzi również na dodatkowe zajęcia.

„Nasza codzienna rutyna nie zmieniła się zbytnio”

– Jesteśmy aktywną rodziną, która zawsze podróżuje: tego lata byliśmy w Toskanii, Piemoncie, Ligurii i Abruzji. Jeśli chodzi o codzienne życie, nie sądzę, aby nasze codzienne życie bardzo się zmieniło. Ciągle biegamy, krzątamy się, zawozimy dzieci do przedszkoli i szkół, do domu, do pracy – krótko mówiąc tak jak wszyscy. Tylko we Włoszech są nowi znajomi, aperitify, kawa w barze. Mniej czasu spędzamy w drodze, bo mieszkamy w centrum, więc już zapomnieliśmy, co to są korki.

Jeśli chodzi o koszty życia, to we Włoszech tańsze są dla nas ubrania, podróże i oczywiście jedzenie (wiele z nich kosztuje 1 euro). A to duża pozycja w budżecie 7-osobowej rodziny. Jednocześnie coś kosztuje więcej, na przykład media komunalne. Jednak ze względu na fakt, że mamy pięcioro dzieci, korzystamy z różnych świadczeń zapewnianych przez państwo.

– Zawodowo zajmujemy się tym samym, co wcześniej – nieruchomościami. Niewiele osób wie, że ceny w tym kraju są bardzo atrakcyjne, kupić mieszkanie we Włoszech do renowacji może wynosić od 15 tysięcy euro. Pomagam osobom rosyjskojęzycznym znaleźć dobre opcje budżetowe (i nie tylko, oczywiście) i kupić je, w tym zdalnie.

Pracowałam wcześniej przy projektowaniu i aranżacji wnętrz, więc od razu widzę potencjał obiektu i wyobrażam sobie, co można z niego zrobić. To bardzo pomaga na etapie wyboru. Współpracujemy również z zaufanymi specjalistami: prawnikiem, księgowym, architektem, tłumaczem i specjalistami do spraw nieruchomości w innych częściach Włoch.

„Niedrogie opcje zakwaterowania są porozrzucane jak koraliki po całych Włoszech”

– O zakupie mieszkania we Włoszech mamy całą historię, która zaczęła się dawno temu – 4,5 roku temu.

Byłam na wakacjach w Turcji z koleżankami i z jedną z nich rozmawiałyśmy o kupnie domu we Włoszech. Uderzył mnie fakt, że jej mieszkanie zostało kupione za śmieszne pieniądze moim zdaniem, teraz nawet nie pamiętam kwoty, ale to był pierwszy sygnał do refleksji.

Po powrocie do domu ciągle o tym myślałem, ponieważ każdego lata, kiedy wyjeżdżaliśmy na kilka miesięcy do Europy, wydawaliśmy ogromne pieniądze na wynajem. Pomyślałam, że takie mieszkanie zwróciłoby się w ciągu zaledwie kilku lat!

Zaczęliśmy z mężem analizować i kalkulować. W końcu doszliśmy do wniosku, że najlepiej byłoby kupić mieszkanie uniwersalne, a nie tylko domek letniskowy nad morzem, jak w Skalea. To urocza miejscowość wypoczynkowa, ale nie chcieliśmy mieszkać tam na stałe (w naszych głowach już zaczęły kłębić się myśli „a co jeśli przeprowadzimy się na stałe”).

Dalej jest najlepsze! Okazało się, że opcje budżetowe są porozrzucane jak koraliki po całych Włoszech. I jest z czego wybierać, a nawet znaleźć coś bardzo dobrego. Nakreśliliśmy lokalizację od północy kraju do Rzymu i zaczęliśmy szukać opcji zakupu.

Tak więc mieliśmy wszystkie oglądania uzgodnione na tydzień od północy do Rzymu i ostatecznie kupiliśmy ostatnią opcję. Dlaczego ją wybraliśmy? Chociaż było to najmniejsze mieszkanie ze wszystkich, podobało nam się samo miasto i okolice, klimat jest lepszy niż na północy, morze jest piękne, a szerokie plaże Sabaudii z wydmami i piaskiem jak mąka przypominały nam nasz ulubiony Bałtyk. Bliskość Rzymu również odegrała pewną rolę.

W każdym razie wpłaciliśmy depozyt i czekaliśmy na datę transakcji. Mieszkanie kosztowało 35 tysięcy euro, złożyliśmy ofertę na 15 tysięcy euro i nie byliśmy pewni powodzenia transakcji. Nasza oferta została zaakceptowana, ustalono datę transakcji i pojechaliśmy.

Tak więc transakcja doszła do skutku, wróciliśmy do domu w sobotę, a od poniedziałku całe Włochy zostały zamknięte z powodu kwarantanny.

Potem nastąpił niespokojny rok oczekiwania i podejmowania decyzji. Zdecydowaliśmy się wyjechać na dobre, nawet nie próbując opcji „wakacji na odległość”. Wszystko było bardzo trudne i niepokojące: Włochy były zamknięte, wizy nie były wydawane, ale o tym wspomniałam już na samym początku.

Tak więc 23 września 2021 roku wylądowaliśmy na lotnisku w Rzymie i od tego momentu zaczęło się nasze włoskie życie.

„Nauka czekania to podstawowa umiejętność, którą należy rozwijać”

– Kilka szczegółów na temat mieszkania, które kupiliśmy: 75 metrów kwadratowych, 2 kondygnacje, 2 balkony, kuchnia/salon plus 3 sypialnie, schowek, łazienka. Jest też strych, ale do niego nie dotarliśmy. Dla nas jest to oczywiście opcja tymczasowa, abyśmy mogli poszukać stałego zakwaterowania o większej powierzchni (w końcu mamy bardzo dużą rodzinę). Szukamy już mieszkania lub domu o powierzchni od 150 metrów kwadratowych w historycznych budynkach z wysokimi sufitami. Nasze obecne mieszkanie planujemy wynajmować.

Nawiasem mówiąc, sami przeprowadziliśmy remont. Na pierwszy rzut oka wydaje się to przerażające, ale w rzeczywistości bierzesz to i robisz. Mój mąż wykonał całą brudną robotę przez 2 tygodnie, zanim się wprowadziliśmy, a potem już tam mieszkaliśmy i powoli wszystko wykańczaliśmy.

Była zabawna historia z podłączeniem wody. Raz nasze mieszkanie zmieniło numer i była pomyłka, z powodu której czekaliśmy 3 miesiące i żyliśmy bez wody: nosiliśmy wodę z fontanny w pobliżu domu, myliśmy się w misce. Gdyby ktoś wcześniej powiedział mi, że będą takie przygody, nie odważyłbym się.

– Jeśli chodzi o nieruchomości, chciałabym dodać, że moim zdaniem Włochy mają obecnie najlepsze ceny nieruchomości we wszystkich aspektach. I to nawet nie wspominając o aukcjach, gdzie również jest wiele interesujących rzeczy. Wokół Rzymu jest wiele fajnych ofert.

Wskazówka ode mnie: warto kupić mieszkanie z wyprzedzeniem, nawet jeśli jest niedrogie, a pozwoli to zaoszczędzić milion komórek nerwowych. W końcu wynajem we Włoszech dla obcokrajowców to prawdziwe wyzwanie! Trzeba też uzbroić się w cierpliwość. Tutaj trzeba czekać na wszystko i wszędzie. Ogólnie rzecz biorąc, czekanie jest główną umiejętnością, którą musisz rozwinąć, jeśli chcesz mieszkać we Włoszech.