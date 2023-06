Wiza cyfrowego nomady do Nowego Świata, Azji i Afryki: warunki i koszty

Chcecie pracować zdalnie i jeszcze podróżować? Wtedy wiza cyfrowego nomada jest rozwiązaniem dla Państwa. Warto przeczytać, które kraje Nowego Świata, Azji i Afryki oferują takie wizy i jak je uzyskać.

Wizy cyfrowych nomadów przeżywają obecnie wzrost popularności, a coraz więcej krajów oferuje możliwość oficjalnej relokacji i pracy zdalnej. Oczywiście trend ten został znacznie pobudzony przez pandemię, gdyż to właśnie w jej trakcie lwia część osób przeszła na taki format pracy jak praca zdalna.

Kim są cyfrowi nomadzi? Są to freelancerzy, którzy pracują zdalnie i uzyskują dochody w innym państwie, czyli nie twierdzą, że są zatrudnieni w kraju przyjmującym.

Zebraliśmy wszystkie aktualnie dostępne opcje wizowe dla cyfrowych nomadów dla następujących cel podróży geograficznych: Azja, Afryka, Nowy Świat (w tym — Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i Karaiby).

Możliwości, które oferuje każdy kraj, zostały opisane przez następujące kluczowe kategorie: cechy, okres ważności wizy, wymagania, składanie wniosku, koszty życia w danym kraju.

Azja

ZEA

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dostępna jest wiza do pracy zdalnej — Remote Work Visa .

Cechy szczególne: ta wiza pozwoli uzyskać status rezydenta w ZEA, można również ubiegać się o wizę dla członków rodziny.

Okres ważności wizy: jeden rok.

Wymagania: dochód nie mniejszy niż $ 3500/miesiąc, ubezpieczenie zdrowotne, dla pracownika firmy — roczny kontrakt, dla indywidualnego przedsiębiorcy — udowodnienie, że firma lub indywidualny przedsiębiorca istnieje dłużej niż rok.

O wizę można ubiegać się online . Koszt złożenia wniosku wynosi $ 611.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 900–1500, opłaty komunalne — € 160, bilet miesięczny — € 85, obiad w niedrogiej restauracji — € 9.

Malezja

Malezja przyjmuje zgłoszenia na DE Rantau Nomad Pass , zaprojektowany specjalnie dla cyfrowych nomadów.

Cechy szczególne: można przyjechać z rodziną.

Ważność wizy: jeden rok, odnawialna.

Wymagania: roczny dochód co najmniej $ 24 000, ubezpieczenie zdrowotne, ważna umowa, pracodawcą może być tylko firma spoza Malezji, klienci również mogą znajdować się w Malezji.

O wizę można ubiegać się online . Opłaty wyniosą około $ 200 dla głównego wnioskodawcy, dla każdej dodatkowej osoby $ 100.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 200–300, opłaty komunalne — € 40, bilet miesięczny — € 20, obiad w niedrogiej restauracji — € 2,50.

Afryka

Mauritius

Mauritius oferuje pracownikom zdalnym możliwość uzyskania wizy Premium .

Cechy szczególne: można najpierw przyjechać na wizie turystycznej, a następnie ubiegać się o tę wizę, jeśli chce się zostać dłużej.

Ważność wizy: 1 rok, odnawialna.

Wymagania: dochód poza Mauritiusem $ 1500 miesięcznie, bilety w obie strony, ubezpieczenie, wynajem mieszkania, akt małżeństwa (jeśli podróżuje z małżonkiem).

O wizę można ubiegać się online , korzystając z tego odnośnika. Rozpatrywanie trwa około 2 dni, po czym odpowiedź zostanie wysłana drogą elektroniczną. W przypadku tej wizy nie jest wymagana żadna opłata.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 200–300, opłaty komunalne — € 55, bilet autobusowy na miesiąc — € 20, obiad w niedrogiej restauracji — € 7.

Seszele

Seszele wprowadziły Seychelles Workcation . Można być samozatrudnionym, freelancerem, właścicielem firmy lub pracownikiem.

Cechy szczególne: nie ma minimalnego limitu dochodów.

Wiza jest ważna przez 1 rok i może zostać przedłużona.

Wymagania: potwierdzenie zatrudnienia, ważna polisa ubezpieczenia zdrowotnego i podróżnego.

O wizę można ubiegać się po uzyskaniu pozwolenia na pracę w ramach programu VWP (Visitor’s Work Permit) — można to zrobić na tej stronie . Następnie można wypełnić wniosek o samą wizę. Za złożenie wniosku pobierana jest opłata w wysokości € 45.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 600–900, opłaty komunalne — € 70, bilet miesięczny — € 20, obiad w niedrogiej restauracji — € 13.

Wyspy Zielonego Przylądka

Na Wyspach Zielonego Przylądka cyfrowy nomada może uzyskać wizę w ramach programu Remote Working Cabo Verde .

Okres ważności wizy: 6 miesięcy, może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy.

Wymagania: dochód w wysokości co najmniej € 1500 miesięcznie.

O wizę można ubiegać się online, korzystając z tego linku . Wiza kosztuje € 20.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 200–300, opłaty komunalne — € 75, bilet miesięczny — € 40, obiad w niedrogiej restauracji — € 5.

Nowy Świat

Meksyk

Meksyk wydaje nomadom wizę na pobyt czasowy .

Cechy szczególne: ta wiza uprawnia do wjazdu do Meksyku tylko raz; z tą wizą nie można pracować w Meksyku.

Okres ważności wizy: do 4 lat.

Wymagania: praca zdalna, dochód co najmniej $ 1700 miesięcznie, minimalny stan konta $ 27 000.

O wizę można ubiegać się, umawiając się na rozmowę w ambasadzie meksykańskiej. Opłata za aplikację wynosi $ 44. Po wjeździe do kraju należy przyjść do biura imigracyjnego, pokazać wszystkie dokumenty, przejść przez rozmowę i otrzymać kartę pobytu.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 300–450, opłaty komunalne — € 50, bilet miesięczny — € 18, obiad w niedrogiej restauracji — € 8.

Brazylia

Brazylia wydaje pozwolenia na pobyt dla cyfrowych nomadów . Wnioski są rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca.

Okres ważności wizy: 1 rok, odnawialny.

Wymagania: udowodnić status zatrudnienia na odległość (może to być umowa z firmą spoza Brazylii lub dokumenty własności przedsiębiorstwa); zarabiać miesięcznie $ 1500 lub posiadać konto bankowe o wartości $ 18 000; bilet do Brazylii i zaświadczenie o niekaralności.

O wizę można ubiegać się w ambasadzie Brazylii.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 150-300, opłaty komunalne — € 70, bilet miesięczny — € 40, obiad w niedrogiej restauracji — € 5.

Kolumbia

Kolumbia wprowadziła wizę dla cyfrowych nomadów 22 października 2022 roku.

Okres ważności wizy: do 2 lat.

Wymagania: praca zdalna poza Kolumbią lub chęć rozpoczęcia biznesu cyfrowego konkretnie w Kolumbii; minimalny dochód około $ 2250, list motywacyjny, ubezpieczenie zdrowotne.

Złożyć wniosek o wizę można w konsulacie kolumbijskim.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 200–250, opłaty komunalne — € 60, bilet miesięczny — € 25, obiad w niedrogiej restauracji — € 3.

Antigua i Barbuda

Antigua i Barbuda ma program Antigua Nomad Digital Residence .

Cechy szczególne: istnieje możliwość przeprowadzki z rodziną, podatek dochodowy nie jest wymagany.

Okres ważności wizy: 2 lata.

Wymagania: dowód statusu zatrudnienia (w tym samozatrudnienia), dochód $ 50 tysięcy rocznie, ubezpieczenie medyczne.

O wizę można ubiegać się online, a o wynikach zostaniemy poinformowani drogą elektroniczną. Koszt obsługi — $ 1500 (dla pary $ 2000, dla rodziny 3-osobowej lub większej — $ 3000. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odbioru.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 700–950, opłaty komunalne — € 190, bilet miesięczny — € 30, obiad w niedrogiej restauracji — € 9.

Anguilla (terytorium Zjednoczonego Królestwa)

Anguilla wydaje wizy cyfrowym nomadom.

Cechy szczególne: program wizowy przeznaczony jest dla cyfrowych nomadów i ich rodzin, w tym samozatrudnionych, freelancerów i studentów; nie wymaga się minimalnego dowodu dochodu i nie pobiera się lokalnego podatku dochodowego od nomadów.

Okres ważności wizy: od 3 do 12 miesięcy.

Wymagania: dowód zatrudnienia poza miejscem zamieszkania lub dowód rejestracji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niekaralności, rezerwacja noclegu, ubezpieczenie medyczne.

O wizę można ubiegać się online . Koszt programu wynosi $ 2000 ($ 3000 dolarów dla rodziny).

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 800, opłaty komunalne — € 225, obiad w niedrogiej restauracji — € 8.

Barbados

Barbados ma program Welcome Stamp dla nomadów od 2020 roku. Czas realizacji zamówienia wynosi około 7 dni.

Okres ważności wizy: 1 rok.

Wymagania: trzeba udowodnić dochód w wysokości $ 50 tysięcy rocznie.

Istnieje możliwość ubiegania się o wizę online . Koszt: $ 2000 (dla rodziny — $ 3000).

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 400–600, opłaty komunalne — € 125, bilet miesięczny — € 65, obiad w niedrogiej restauracji — € 20.

Bermudy

Bermudy posiadają certyfikat Work From Bermuda dla pracowników zdalnych. Termin składania wniosków wynosi 5 dni.

Cechy szczególne: członkowie rodziny, którzy chcą się ubiegać, muszą złożyć osobny wniosek.

Okres ważności wizy: jeden rok.

Wymagania: niekaralność, ubezpieczenie, umowa o pracę lub rejestracja działalności gospodarczej poza Bermudami, miesięczny dochód około $ 5000.

O wizę można ubiegać się tutaj . Koszt opłat to $ 263.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 2000–3000, opłaty komunalne — € 280, bilet miesięczny — € 65, obiad w niedrogiej restauracji — € 35.

Kajmany

Kajmany mają program Global Citizen Concierge odpowiedni tylko dla zamożnych freelancerów.

Okres ważności wizy: 2 lata.

Wymagania: minimalny dochód — $ 100 tysięcy rocznie (dla pary — $ 150 tysięcy, dla rodziny — $ 180 tysięcy), ubezpieczenie medyczne

O wizę można ubiegać się online . Obowiązuje opłata w wysokości $ 1469.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 1800–2500, opłaty komunalne — € 380, bilet miesięczny — € 18, obiad w niedrogiej restauracji — € 18.

Curaçao

Curaçao ma program HOME in Curaçao dla cyfrowych nomadów. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.

Cechy szczególne: brak ścisłych wymagań dotyczących dochodów.

Okres ważności wizy: 6 miesięcy, odnawialny.

Wymagania: dokument potwierdzający pracę zdalną, ubezpieczenie medyczne.

Istnieje możliwość ubiegania się o wizę online . Wiza kosztuje $ 294 ($ 500 za każdą kolejną osobę).

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 400–550, opłaty komunalne — € 190, bilet miesięczny — € 50, obiad w niedrogiej restauracji — € 20.

Dominika

Dominika oferuje program Work In Nature dla cyfrowych nomadów.

Okres ważności wizy: 18 miesięcy.

Wymagania: dowód zatrudnienia za granicą, wynagrodzenie co najmniej $ 70 000 za rok, ubezpieczenie.

O wizę można ubiegać się online. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi $ 100, opłata za wydanie wizy wynosi $ 800 ($ 1200, jeśli z rodziną).

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 250–350, opłaty komunalne — € 45, bilet miesięczny — € 15, obiad w niedrogiej restauracji — € 6.

Montserrat

Montserrat oferuje wizę premium Montserrat Remote Worker Stamp .

Okres ważności wizy: 1 rok.

Wymagania: dowód zatrudnienia/świadectwo rejestracji działalności gospodarczej, roczny dochód $ 70 tysięcy, ubezpieczenie zdrowotne.

O wizę można ubiegać się online . Opłata za program wynosi $ 500 ($ 750 dla maksymalnie 3 osób).

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 300–400, opłaty komunalne — € 80, obiad w niedrogiej restauracji — € 9.

Grenada

Grenada wydaje również wizę Digital Nomad Visa .

Cechy szczególne: zerowy podatek dochodowy.

Okres ważności wizy: jeden rok, może być przedłużony o kolejny rok.

Wymagania: praca zdalna, posiadanie firmy poza granicami kraju lub praca jako freelancer; roczny dochód co najmniej $ 37 tysięcy, polisa ubezpieczenia zdrowotnego.

Wniosek wizowy można wypełnić online . Następnie wniosek i wszystkie dokumenty należy wysłać pocztą do ambasady Grenady. Opłata za aplikację wynosi $ 1500 ($ 2000 dla 4-osobowej rodziny). Ambasada zaleca, aby o wizę ubiegać się co najmniej 6 tygodni przed planowanym przyjazdem do Grenady.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 300–450, opłaty komunalne — € 130, bilet miesięczny — € 35, obiad w niedrogiej restauracji — € 7.

Kostaryka

Digital Nomad Visa wydawana jest w Kostaryce.

Cechy: pracownicy zdalni są zwolnieni z podatku dochodowego, nie można pracować w lokalnych firmach.

Okres ważności wizy: do 2 lat.

Wymagania: minimalny miesięczny dochód $ 3000 na osobę, ubezpieczenie medyczne.

O wizę można ubiegać się tutaj . Formularz wniosku wizowego oraz inne dokumenty powinny być wypełnione w języku hiszpańskim.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 350–500, opłaty komunalne — € 65, bilet miesięczny — € 35, obiad w niedrogiej restauracji — € 7.

Panama

Panama posiada krótkoterminową wizę dla pracowników zdalnych , która jest regulowana przez Servicio Nacional de Migración .

Wiza jest ważna przez 9 miesięcy i może być przedłużona o kolejne 9 miesięcy.

Wymagania: potwierdzenie zarobków na poziomie co najmniej $ 36 tysięcy rocznie, umowa o pracę z zagraniczną firmą; pisemne oświadczenie, e użytkownik nie jest właścicielem firmy w Panamie; ubezpieczenie, brak karalności.

O wizę można ubiegać się tutaj . Opłata za obsługę wynosi $ 300.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 450–750, opłaty komunalne — € 85, bilet miesięczny — € 30, obiad w niedrogiej restauracji — € 7.

Saint Lucia

Saint Lucia od niedawna ma program Live it, który pozwala mieszkać i pracować zdalnie na wyspie.

Cechy szczególne: bezpłatne WiFi na całej wyspie (w hotelach, willach i miejscach publicznych).

Okres ważności wizy: 1 rok.

Wymagania: paszport, ubezpieczenie, bilety, rezerwacja noclegów.

O wizę można ubiegać się online . Opłata będzie wynosić 75 dolarów.

Koszty utrzymania w kraju: wynajem jednopokojowego mieszkania — € 300–500, opłaty komunalne — € 70, obiad w niedrogiej restauracji — € 6,5."