Kraków, Polska

od €157,000

Poddaj się: 2023

Bud. B – TERMIN REALIZACJI 4 Q 2023/ 1Q 2024 Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnym kompleksie pełnym światowej klasy udogodnień. Inwestycja zapewnia komfort życia i przyjazną okolicę. W centralnej części osiedla powstaną przestronne dziedzińce z niekonwencjonalnie zaaranżowana zielenią i małą architekturą oraz nowoczesnym placem zabaw. inwestycję wyróżnia futurystyczna forma architektoniczna połączona z oryginalną formą sztuki. Na terenie osiedla znajdziemy zielone strefy wypoczynku z haloterapią, liczne fontanny, żywe ogrody wertykalne i ekościany. ROZKŁAD Mieszkanie o powierzchni 37,01 m2 zlokalizowane na 3 piętrze z balkonem. STANDARD W ofercie znajdą Państwo mieszkania o różnorodnej powierzchni i układzie funkcjonalnym (mieszkania od 28m2 do 150 m2) Inwestycję charakteryzuje wysoki standard wykończenia części wspólnych Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu znajdziemy m.in. monitoring 24/h, ochronę, kontrolowane strefy wjazdu Dodatkowe udogodnienia: siłownia wózkownia rowerownia ręczna myjnia samochodowa- budynek B stacja do ładowania EV- zewnętrzna przy bud W liczne usługi na miejscu: restauracja, kawiarnia, apteka, drogeria, itp LOKALIZACJA Budynek zlokalizowany jest przy ul. Grzegórzeckiej/Podgórskiej, tuż przy Bulwarach Wiślanych Lokalizacja w centrum miasta, bliskość Rynku Głównego, Starego Kazimierza oraz świetne połączenie z największym regionalnym lotniskiem w Polsce czynią tę inwestycję jedyną w swoim rodzaju. Garaż dodatkowo płatny: cena uzależniona jest od wyboru miejsca oraz rodzaju miejsca parkingowego. DODATKOWE INFORMACJE Bud. B – TERMIN REALIZACJI 4 Q 2023/ 1Q 2024