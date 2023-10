Kraków, Polska

od €146,067

Poddaj się: 2023

Kameralny kompleks 8 nowoczesnych jednorodzinnych dwumiejscowych domów. Minimalizm formy i kolorów nadaje posiadłości bardzo nowoczesny, modny charakter. Oferujemy mieszkanie na parterze z ogrodem lub na pierwszym piętrze z dużym tarasem na dachu HARMONOGRAM Apartament znajduje się na parterze z ogrodem ( 54m ) salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, hol STANDARD wysoki standard użytych materiałów Trójpanelowe okna PCV z otworami wentylacyjnymi zapewniają wysoką efektywność energetyczną i izolację akustyczną LOKALIZACJA Inwestycja znajduje się w północnej części Krakowa, w powiecie Prądnik Biały Znajduje się na wzgórzu, między fortyfikacjami Witkowice i Marszowiec w Krakowie Bliskość obwodnicy i tras zjazdowych pozwala szybko dotrzeć do centrum Krakowa W pobliżu znajdują się przystanki transportu publicznego ( linie 267, 287 ), sklep spożywczy, przedszkole, szkoła podstawowa Park Leśni Witkowice znajduje się 2 km od hotelu INFORMACJE DODATKOWE - Każde mieszkanie ma miejsce parkingowe na zewnętrznym parkingu znajdującym się we wspólnym obszarze - ogrodzona inwestycja - instalacja domofonowa - kotł kondensacyjny na gaz grzewczy - ogrzewanie podłogowe kontrolowane przez regulatory temperatury w pomieszczeniu - światłowodowa instalacja internetowa - brama wejściowa kontrolowana przez pilota ZAKOŃCZONA BUDOWA - APARTAMENTY GOTOWE DO WYBÓRU!