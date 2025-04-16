  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

Podgorica, Czarnogóra
od
$644,836
;
5
ID: 30570
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se trosoban stan površine 138m² na 1. spratu depandansa profesorske zgrade u Bulevaru Džordža Vašingtona 92, sa pogledom na spomenik Sv. Petra Cetinjskog. Stan je prozračan, trostrano orijentisan (sjever–zapad–jug), sa velikim staklenim površinama, terasama na jugu i zapadu, te odličnim rasporedom: prostran dnevni boravak od 70m², dvije sobe po 16m², dodatna prostorija od 30m², kuhinja, dva kupatila i tri terase. Sve prostorije su klimatizovane, stan ima centralno grijanje, blind vrata i ulaz pod video nadzorom. Pogodan je za stanovanje ili poslovni prostor. Uz stan dolazi jedno garažno i jedno parking mjesto pod rampom. Cijena iznosi 550.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
