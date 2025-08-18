Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Bugibba, Malta
Mieszkanie 6 pokojów
Bugibba, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3/1
Ten wykończony, w pełni umeblowany apartament z trzema sypialniami w St. Paul’s Bay oferuje …
$401,772
Zostaw prośbę
