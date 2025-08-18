Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Naxxar, Malta
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Northern Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się