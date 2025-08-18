Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Northern Region, Malta

2 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Saint Pauls Bay, Malta
Mieszkanie 6 pokojów
Saint Pauls Bay, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Zostaw prośbę
Mieszkanie 9 pokojów w Qawra, Malta
Mieszkanie 9 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
Zostaw prośbę
