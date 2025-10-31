Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Garaż

Penthouse z garażem na Sprzedaż w Central Region, Malta

Saint Julians
24
Sliema
27
Msida
12
Birkirkara
29
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Lija, Malta
Penthouse 6 pokojów
Lija, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Piętro 5/5
ATTARD - Wyłącznie na sprzedaż z RE / MAX - Ten z rodzaju wysoko wykończony i w pełni umeblo…
$1,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się