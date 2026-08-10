Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Jeziorosy
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jeziorosy, Litwa

;
2 obiekty total found
Dom w Jeziorosy, Litwa
Dom
Jeziorosy, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwa i 11 ha. gospodarstwa są sprzedawane w wyłącznym miejscu - w regionalnym parku …
$149,832
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Jeziorosy, Litwa
Dom
Jeziorosy, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
RÓŻNE ZASOBY SPRZEDAŻY NA ZARAZY PRZEWOŹNIKA Wysłałem dwa pasztety do domu w kraju! Powierzc…
$121,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się