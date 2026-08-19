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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon orański, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 303 m² w Gudzie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 303 m²
Gudzie, Litwa
Powierzchnia 303 m²
Piętro 1
W dzielnicy Varėna, Gudžiai wsi, 303 m kw. Produkcja - magazyny z mieszkaniem. DOMINANT SPRZ…
$150,709
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 464 m² w Orany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 464 m²
Orany, Litwa
Powierzchnia 464 m²
Piętro 1
Pomieszczenia administracyjne na sprzedaż w Varėna, Rūstų g. 55. Strategicznie dobre miejsc…
$46,125
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Agencja
Capital
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Gotowy biznes 940 m² w Merecz, Litwa
Gotowy biznes 940 m²
Merecz, Litwa
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 940 m²
Liczba kondygnacji 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ …
$1,20M
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Agencja
Capital
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