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Domy na sprzedaż w rejon wiłkomierski, Litwa

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Wiłkomierz
10
20 obiektów total found
Dom w Jasiuliskis, Litwa
Dom
Jasiuliskis, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Niepowtarzalny dom - część dawnego dworu Jasiuliškės. Dom mieszkalny jest 143 m2 z głęboką i…
$11,405
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
Vyšnių g. Ukmergė m. dom z budynkiem gospodarstwa jest sprzedawany w 152,54 kw. b. OPIS GOS…
$99,675
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Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$194,321
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TekceTekce
Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
11,5 a SODO dzia? ka z domem i sauną w UKMERGΆgarden community "UNILITY". Więc... ZASADY OGÓ…
$27,740
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWY BUDYNK DOMOWY W CENTRUM UKMERGAS. Jest to doskonała okazja, aby kupić i zorganizować …
$222,025
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Dom w Towiany, Litwa
Dom
Towiany, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 1
BUDOWANIE W OKOLICZNOŚCI - DLA LUDZI DO WDROŻENIA! Gospodarstwo jest sprzedawane w Taujėnai…
$41,257
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Dom w Sarapai, Litwa
Dom
Sarapai, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny ogród w pobliżu stawu na sprzedaż. Szukasz miejsca do relaksu wokół natury czy uci…
$70,129
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
W Ukmergė, w Taikos ulicy, ceglany dom mieszkalny z dzia? ka 7.29 wieku gospodarstwa. Jest t…
$82,411
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Dom w Padbariskiai, Litwa
Dom
Padbariskiai, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż NAM z 30-bar działki w VIDENDS, UKERGES G. Więc... ZASADY OGÓLNE: • Doskonała i …
$64,715
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
A + + CLASS NAM PROJEKT NOVA NAMAI UKERGIA - NOWA G. Nowoczesny, wysokiej jakości budynek j…
$295,177
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Dom w Tvarkai, Litwa
Dom
Tvarkai, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DOMOWEJ W DRODZE NATURA - OBSZAR UKGERIA • Adres: Vytauto g., Dukstyna…
$346,103
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Dom 4 pokoi w Toluciai, Litwa
Dom 4 pokoi
Toluciai, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
BEZPOŚREDNIE DORADZTWO KOMISJI Usytuowane w luksusowej społeczności golfowej, domy te łączą…
$904,020
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Dom w Toluciai, Litwa
Dom
Toluciai, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 1
UKRAINE RAJONE, TOLUTES K. sprzedał NAM z działki 10 ares. Ponadto działka rolna (3,07 ha) j…
$40,576
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
2 piętra 105,18 m2 dom na sprzedaż Sewage Street, Ukmerge. OGÓLNE: - Adres: Sekosių g., Ukme…
$95,820
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Dom w Wieprze, Litwa
Dom
Wieprze, Litwa
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Las otoczony, zaledwie 500 metrów od jeziora Vepriai, przytulna oaza rekreacji z przestronny…
$156,504
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Dom w Dziewałtów, Litwa
Dom
Dziewałtów, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzeda? w pobli? u rzeki Armona 92,52 m kw., 1 pi? trowy dom Armonos g., Deltuvos mstl., Uk…
$38,571
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Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$144,797
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Dom w Taujeneliai, Litwa
Dom
Taujeneliai, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
SOURCE KOLOROWE DLA GODZIN NATURALNYCH Sprzedawane gospodarstwo w Taujėnėnai - tylko 5 km o…
$60,483
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż odbywa się w ERDVUS NAM z 15-bar działki w UKMRV. Więc... ZASADY OGÓLNE: • Doskonał…
$239,335
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Dom w Kurenai, Litwa
Dom
Kurenai, Litwa
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 1
W cudownym miejscu, w pobliżu jeziora Kurėnai, sprzedaje się 100-letni park otoczony rezyden…
$273,525
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Parametry nieruchomości w rejon wiłkomierski, Litwa

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