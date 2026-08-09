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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon wiłkomierski, Litwa

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 764 m² w Wiłkomierz, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 764 m²
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 1 764 m²
Piętro 1
Budynek na sprzedaż - jadalnia - restauracja w Ukmerge Wyposażony w 1764, 09 m2 2 budynek z …
$968,736
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Nieruchomości komercyjne 594 m² w Varine, Litwa
Nieruchomości komercyjne 594 m²
Varine, Litwa
Powierzchnia 594 m²
Piętro 1
UWAGA INWESTYTORÓW! SPRZEDAŻ MODERNI DO EUROPEJSKIEGO STANDARDÓW PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW LEC…
$1,71M
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Nieruchomości komercyjne 7 500 m² w Viskonys, Litwa
Nieruchomości komercyjne 7 500 m²
Viskonys, Litwa
Powierzchnia 7 500 m²
Obszar jest sprzedawany z budynkami w samym centrum Litwy (Ukmergės raj., Visakkonių kalba, …
$757,893
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Agencja
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Nieruchomości komercyjne 7 500 m² w Viskonys, Litwa
Nieruchomości komercyjne 7 500 m²
Viskonys, Litwa
Powierzchnia 7 500 m²
Obszar jest sprzedawany z budynkami w samym centrum Litwy (Ukmergės raj., Visakkonių kalba, …
$757,893
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 125 m² w Wiłkomierz, Litwa
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1
UDZIELENIE BUDYNKÓW CELÓW DESTINACJI G. W UKGERII, PODSTAWIE STRATEGICZNEGO, WIDOCZNEJ GŁOWY…
$368,799
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