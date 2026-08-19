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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wiłkomierz, Litwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 764 m² w Wiłkomierz, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 764 m²
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 1 764 m²
Piętro 1
Budynek na sprzedaż - jadalnia - restauracja w Ukmerge Wyposażony w 1764, 09 m2 2 budynek z …
$968,736
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 125 m² w Wiłkomierz, Litwa
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1
UDZIELENIE BUDYNKÓW CELÓW DESTINACJI G. W UKGERII, PODSTAWIE STRATEGICZNEGO, WIDOCZNEJ GŁOWY…
$368,799
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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