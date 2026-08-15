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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Telsze, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Telsze, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Telsze, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/2
Sprzedawane ELVE Z LOKALNYM GŁÓWEM INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Telšiai, Luokės g. 41 • C…
$55,845
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Agencja
Capital
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