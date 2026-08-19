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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Samorząd rejonu szyrwinckiego, Litwa

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Szyrwinty
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11 obiektów total found
Dom w Muśniki, Litwa
Dom
Muśniki, Litwa
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny, nowo wybudowany osada tylko 7 sąsiadów wokół MIŠKO, zaledwie 30 minut do Wilno Sta…
$278,233
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Dom w Staszkuniszki, Litwa
Dom
Staszkuniszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dwupiętrowy dom z unikalnym poczuciem prywatności i naturalną harmonią z działką…
$198,178
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Mieszkanie 3 pokoi w Giełwany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giełwany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. został sprzedany odnowiony 65,76 m kw. 3-pokojowe mieszkanie. ZA…
$82,454
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Dom w Juknonys, Litwa
Dom
Juknonys, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDOWANIE I OKREŚLONY SOFTWARE DLA REZYDENCJI, WSZYSTKICH PRODUKCJI! Gospodarstwo jest sprz…
$132,161
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Dom w Koźliszki, Litwa
Dom
Koźliszki, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 2
Zielony, ciepły, przestronny 182.90 kw. Dom z 14.99 m kw. dzia? ka jest sprzedawana w Širvin…
$169,917
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Dom w Jakubonys, Litwa
Dom
Jakubonys, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 1
OPEN DAYS - 15 kwietnia od 12: 00 do 13: 00. Rejestracja wstępna jest wymagana przez tel. (V…
$352,195
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Koźliszki, Litwa
Dom
Koźliszki, Litwa
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny, schludny dom 172,29 m kw. z atakowanym 15-calowym działki w Širvintos miasta, Kal…
$136,798
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Dom w Mikalajunai, Litwa
Dom
Mikalajunai, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 część sprzedanego domu (124,93 m kw.). Cena 1…
$13,989
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Dom w Szyrwinty, Litwa
Dom
Szyrwinty, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS DIZAIN NA PRZEWOŹNIKU SMART - TWOJE PULE I KOMFORT KASDIEN! WŁAŚCIWOŚCI F…
$300,325
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Dom w Jodziszki, Litwa
Dom
Jodziszki, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie 140 KV.M mieszkających w domu z 60 całkowita place low monomen K., IRVOWANY R. SAV…
$70,843
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Dom w Bortkuszki, Litwa
Dom
Bortkuszki, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 1
W momentach słoniny Baartkuszkio z odmienioną butelką! LOKACJA PUKI DO INSTALACJI PASAŻERZ …
$56,983
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Typy nieruchomości w Samorząd rejonu szyrwinckiego.

domy

Parametry nieruchomości w Samorząd rejonu szyrwinckiego, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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