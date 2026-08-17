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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szyrwinty, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Koźliszki, Litwa
Dom
Koźliszki, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 2
Zielony, ciepły, przestronny 182.90 kw. Dom z 14.99 m kw. dzia? ka jest sprzedawana w Širvin…
$169,917
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Dom w Koźliszki, Litwa
Dom
Koźliszki, Litwa
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny, schludny dom 172,29 m kw. z atakowanym 15-calowym działki w Širvintos miasta, Kal…
$136,798
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Agencja
Capital
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Dom w Szyrwinty, Litwa
Dom
Szyrwinty, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS DIZAIN NA PRZEWOŹNIKU SMART - TWOJE PULE I KOMFORT KASDIEN! WŁAŚCIWOŚCI F…
$300,325
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