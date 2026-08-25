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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Okręg szawelski, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Szawle, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Szawle, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/5
$526
za miesiąc
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Szawle, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Szawle, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/5
W CENTRUM MIESIĘCY PÓŁNOCNEJ WYNAJEM WINA G. 2. Ale ZASADY: • Doskonała lokalizacja - MIEST…
$502
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
Udać się