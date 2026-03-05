Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Okręg szawelski, Litwa

Szawle
5
6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 640 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 640 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 640 m²
Piętro 1
$1,136
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 26 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 26 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1
$197
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
$232
za miesiąc
Działki w Kurszany, Litwa
Działki
Kurszany, Litwa
$61
za miesiąc
Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,159
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 671 m² w Zaliukes, Litwa
Nieruchomości komercyjne 671 m²
Zaliukes, Litwa
Powierzchnia 671 m²
Piętro 1
$2,087
za miesiąc
