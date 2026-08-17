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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rosienie, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 419 m² w Rosienie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 419 m²
Rosienie, Litwa
Powierzchnia 419 m²
Piętro 1
autostrada A1, Klaipeda - Kowno - Wilno, od Klaipeda do Kowno, dystrykt Raseiniai, dystrykt …
$202,878
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Capital
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