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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Radziwiliszki, Litwa

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mieszkania
3
4 obiekty total found
Dom w Radziwiliszki, Litwa
Dom
Radziwiliszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W RADVILE, GATV MAIRONIC Jednopiętrowy dom jest sprzedawany z ni…
$64,939
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Radziwiliszki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Radziwiliszki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/4
2 pokoje apartament na sprzeda ¿w Radviliškis, Naujoji str. 8 2 pokoje apartament do wynaję…
$40,576
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Radziwiliszki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Radziwiliszki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ 3 K. ALE W DRODZE RADVILIŠKIS R. ZASADY: WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Fajne mieszka…
$19,121
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Agencja
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Radziwiliszki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Radziwiliszki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/2
3 pokoje apartament w spokojnym miejscu - Pociūnų kalba, Radviliškio r. o. Przestronne 3-pok…
$15,296
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Agencja
Capital
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