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Domy na sprzedaż w Płungiany, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Płungiany, Litwa
Dom
Płungiany, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTEWARE W DZIEDZINIE MIKSTRÓW Z RÓŻNĄ PRZESTRZENĄ I ROZWÓJ ZEWNĘTRZNY Ten dom je…
$521,687
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Agencja
Capital
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