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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Płungiany, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Płungiany, Litwa
Dom
Płungiany, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTEWARE W DZIEDZINIE MIKSTRÓW Z RÓŻNĄ PRZESTRZENĄ I ROZWÓJ ZEWNĘTRZNY Ten dom je…
$521,687
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Płungiany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Płungiany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/3
3 pokoje apartament na sprzeda ¿w Plungė. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$75,230
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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