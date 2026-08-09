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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon miejski Poniewież, Litwa

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Poniewież
21
21 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
W centralnej części Miestów, RAMBYNO G. PRZEKAZANE DO PRZEKAZYWANIA W PODSTAWIE 2 NAZWA KABL…
$96,532
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
79 m2 część domu w Venslaviškio g. Panevėžys. Ziemia należąca do części domu - 3.63 wieku K…
$73,036
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
W DRUGIE GŁÓWNIE OKOLICZNYCH OKOLICZNOŚCI - WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY WOLNOŚCI W STRUKTURZE AKWAC…
$241,930
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/9
Nowo wyremontowany 1 pokojowy apartament w Nemuno str., Panevėžys. Apartament znajduje się n…
$69,585
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy w pobliżu rzeki Levens jest sprzedawany w Sodų g., Gassonsk., Panevėžys dzielni…
$34,123
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
SPRZEDAŻ BYŁO ALE W ROKU WZROSTU Z LOW 1.13 RAM, I W KONTEKŚCIE MINISTERÓW, STANDARDY G.! K…
$75,355
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ŚWIATŁA I FUNKCJONALNEGO POPRAWY 3 KAPBAZY ALE W PROJEKCIE G.! Szukasz mieszkania, …
$111,454
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ DOMU W SŁOWIE GATVER, CENTRELISH CITY OF PANCHAS. DOM W JEDNEJ WYSOKIEJ, UDOSTĘPNIJ CZ…
$77,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/3
2 pokoje apartament o powierzchni 7 m2 na sprzedaż w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejs…
$148,614
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 7/9
SPRZEDAŻ 1 KOLUMNY ALE Z BACKGRUNDEM G., 67, SZEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. To była proc…
$35,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
2 Cables powinny wstrząsnąć G. Regulacje, ciepło i światło. Signifant NETWORKS - WOLNOŚĆ PRI…
$87,372
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
PREMIA KWESTIONARNA W WINIE K. SPRZEDAŻ 124 KV.M. OBSZAR DOMOWY Z 74 LAT ŻYCIA. GOSPODARKA D…
$99,546
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/4
SPRZEDAŻ RÓŻNYCH, ŚWIATŁYCH I SPRZEDAŻY 3 KASTLE BUDYNKÓW W CENTRUM SIEDZENIA! Jest to świet…
$176,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ 2 CASTLE ALE W OKREŚLONYCH W NEGOCJACJI G! Szukasz przytulnego i uporządkowanego mi…
$73,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ 3 GOSPODARSTW DOMOWYCH W J. BASANAVIČIUS G., MIESTO CENTRE. Te sygnaturujące gospod…
$90,511
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Nadzwyczajne zagród z działki prawie 6 hektarów w dzielnicy Panevėžys, Krakenavos sen., Slab…
$52,888
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywego Hazarda E. w Liutkevius Gath, INDYWIDUALNEGO KRAJU GOSPODARCZEGO DOMU CENTR…
$111,120
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 1 K. ALE W RAMYGALOS GATH, BEVEIK MIESTO CENTRO, DELIVED. BUTTER JEST DRUGIEM, WSPÓ…
$21,654
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Część domu sprzedanego 125.30 m2 (podzielona pionowo jako domek) jest Pušyno g. Panevėžys. P…
$159,557
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ CZĘŚCI GOSPODARKI DOMOWEJ W GATH JTILLING, NIEZALEŻNYM CENTRUM CIRCUMSTO. CZĘŚĆ GŁÓ…
$37,610
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie żywych hazardów S. DOUBTS REPUBLIKI INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W aktualny…
$219,779
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Typy nieruchomości w rejon miejski Poniewież.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon miejski Poniewież, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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