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Domy na sprzedaż w rejon miejski Poniewież, Litwa

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Poniewież
10
10 obiektów total found
Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
79 m2 część domu w Venslaviškio g. Panevėžys. Ziemia należąca do części domu - 3.63 wieku K…
$73,036
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy w pobliżu rzeki Levens jest sprzedawany w Sodų g., Gassonsk., Panevėžys dzielni…
$34,123
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ DOMU W SŁOWIE GATVER, CENTRELISH CITY OF PANCHAS. DOM W JEDNEJ WYSOKIEJ, UDOSTĘPNIJ CZ…
$77,094
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TekceTekce
Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
PREMIA KWESTIONARNA W WINIE K. SPRZEDAŻ 124 KV.M. OBSZAR DOMOWY Z 74 LAT ŻYCIA. GOSPODARKA D…
$99,546
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Nadzwyczajne zagród z działki prawie 6 hektarów w dzielnicy Panevėžys, Krakenavos sen., Slab…
$52,888
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywego Hazarda E. w Liutkevius Gath, INDYWIDUALNEGO KRAJU GOSPODARCZEGO DOMU CENTR…
$111,120
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 1 K. ALE W RAMYGALOS GATH, BEVEIK MIESTO CENTRO, DELIVED. BUTTER JEST DRUGIEM, WSPÓ…
$21,654
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Część domu sprzedanego 125.30 m2 (podzielona pionowo jako domek) jest Pušyno g. Panevėžys. P…
$159,557
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ CZĘŚCI GOSPODARKI DOMOWEJ W GATH JTILLING, NIEZALEŻNYM CENTRUM CIRCUMSTO. CZĘŚĆ GŁÓ…
$37,610
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie żywych hazardów S. DOUBTS REPUBLIKI INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W aktualny…
$219,779
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Parametry nieruchomości w rejon miejski Poniewież, Litwa

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