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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nowe Okmiany, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 493 m² w Nowe Okmiany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 493 m²
Nowe Okmiany, Litwa
Powierzchnia 493 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 493.15 KV.M. PRODUKCJA, DORADZTWO PRZEMYSŁU DO CELÓW 0,1028 HA CHOROBY ROLNE KOLUMN…
$135,179
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Capital
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