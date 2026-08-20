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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon kielmski, Litwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 788 m² w Korklany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 788 m²
Korklany, Litwa
Powierzchnia 788 m²
Piętro 2
BUDYNKI HANDLOWE W DZIEDZINIE STRATEGICZNEJ - PUKI DOSTĘP DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW! HANDEL…
$84,629
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Kielmy, Litwa
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 10 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Biznes świń na sprzedaż. Na sprzedaż można uprawiać 12 000 sztuk rocznie. świnie. Obecnie tr…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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