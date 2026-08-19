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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon kiejdański, Litwa

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Klejdany
18
39 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, RAYS G.14, POINTS. Adres - Rasa g. 14- 45, Kėdainiai; Powierzchnia całkowita …
$59,035
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w szczególnie cichej lokalizacji miasta Kėdainiai, Babėnai, działki z d…
$73,636
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Dom w Patranys, Litwa
Dom
Patranys, Litwa
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOURCE NA RZECZ PRACY {C: $aaccff} Tłumaczenie: Darneoskis - wieś w gminie Kaišiado…
$51,705
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Mieszkanie 3 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Pažieislis, Kėdainiai Trzypoko…
$31,380
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Mieszkanie 3 pokoi w Vainotiskiai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vainotiskiai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
Sprzedawane 3 kapsułki w cenniku Western, Zarzad na terenie zaplecza BUTO INFO: Adres - Kači…
$40,222
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKUS, SODO HOUSEHOLD IN ROAD, WESTERN ACLIGATE. Przystąpienie do własnych narzędz…
$29,562
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ PARTÓW GOSPODARCZYCH Z BUDYNKAMI ROLNYMI W PUNKTACH, WYSPY G. Części domu na sprzed…
$47,333
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Dom w Ausra, Litwa
Dom
Ausra, Litwa
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłam nasz NAM, z 23,65 ARM LOW PAOBELIO K.! W Paobel, starannie pielęgnowany i utrzymywa…
$98,628
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Dom w Josvainiai, Litwa
Dom
Josvainiai, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
OSIĄGNIĘCIA SPRZEDAŻY PÓŹNIEJ I NADZÓR Z 25-46 armami i dodatkowymi budynkami rolnymi. Sludg…
$129,734
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Dom w Patranys, Litwa
Dom
Patranys, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek mieszkalny, drewniany z przestronną powierzchnią 39 alei i budynkami stojącego dobrze …
$100,859
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Dom w Josvainiai, Litwa
Dom
Josvainiai, Litwa
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedane naszemu domowi, z polem 17,95, twoje tygodnie! W Josvainiai dom leśny z działką i…
$81,000
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 1
28-armowa rzeź z krzykiem w domu! Nieruchomość jest sprzedawana tym, którzy szukają miejsca …
$44,761
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w Kėdainiai, w cichej i uporządkowanej części dzielnicy mieszkalnej. Je…
$115,214
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Pieczęć, kołysanie i grading G. 11A PARJIJDAM Nam. Na twoich oczach dom, który jest w pełni…
$277,068
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Dom w Labunava, Litwa
Dom
Labunava, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny, schludny i dobrze wyposażony dom na sprzedaż w cichym i pięknym miejscu w Latbūna…
$160,469
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO NAM Z 12,76 ares fabuła, DOUMANT K., BODAVIAR --------------------------------…
$13,906
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S17 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/5
Szukasz porządnego i przytulnego mieszkania? Ten wniosek! 2 pokoje apartament do wynajęcia …
$43,017
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaj swój dom. OGÓLNE: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • dostęp asfaltowy; • Dzia? ka - 1…
$109,315
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S16 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Dom w Beinaiciai, Litwa
Dom
Beinaiciai, Litwa
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie w miejscu 2 Livestock hold beinea K., BODANT R. Bardzo przestronny, dwupiętrowy d…
$137,574
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Mieszkanie 3 pokoi w Sirutiskis, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Sirutiskis, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/5
PRZEKAZANE DO TYPU OGÓLNEGO W SODO G. WCZEŚNIEJ SETTLEMENT LUB ODWOŁANIE! Adres - Sodų g. 2…
$47,178
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Dom w Labunava, Litwa
Dom
Labunava, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom sprzedany w dzielnicy Labunava Kėdainiai w cichym miejscu, w pobliżu stawu Labunava i rz…
$88,337
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu z budynkami rolnymi na podstawie tablicy kluczy, INFORMACJE: Powierzchnia…
$52,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/5
Kto gra w butter, wzrost G.24, punkty. ! DOMINIA WYMIANA DO 1 LUB 1,5 KABB. Zainstaluj BUTTE…
$55,955
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 6 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek na sprzedaż w miejscowości Pasieslio, Alyvų g. Drewniany dom jest sprzedawany 72 m2 w…
$30,930
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedał nasz NAM z 20- ARM FLAT! W miejscowości Lčiūnava, dzielnicy Kėdainiai, w 207.95 m2…
$34,405
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Dom w Pajieslys, Litwa
Dom
Pajieslys, Litwa
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywych gospodarstw domowych z budynkami rolnymi w obiektach R Dom jest sprzedawa…
$41,840
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Mieszkanie 1 pokój w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Klejdany, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, DOBRY G. 17, PUNKTY. Adres - Gegučių g. 17- 68, Kėdainiai; Powierzchnia całko…
$40,576
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Mieszkanie 4 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/5
Sprzedawane w przestrzeni 4 Kastle, ale w odnowionej nazwie - A. KANAPINSKAS GATV! Szukasz d…
$90,511
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Typy nieruchomości w rejon kiejdański.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon kiejdański, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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