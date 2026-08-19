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Mieszkania na sprzedaż w rejon kiejdański, Litwa

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Klejdany
7
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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, RAYS G.14, POINTS. Adres - Rasa g. 14- 45, Kėdainiai; Powierzchnia całkowita …
$59,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Pažieislis, Kėdainiai Trzypoko…
$31,380
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Mieszkanie 3 pokoi w Vainotiskiai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vainotiskiai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
Sprzedawane 3 kapsułki w cenniku Western, Zarzad na terenie zaplecza BUTO INFO: Adres - Kači…
$40,222
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/5
Szukasz porządnego i przytulnego mieszkania? Ten wniosek! 2 pokoje apartament do wynajęcia …
$43,017
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Mieszkanie 3 pokoi w Sirutiskis, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Sirutiskis, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/5
PRZEKAZANE DO TYPU OGÓLNEGO W SODO G. WCZEŚNIEJ SETTLEMENT LUB ODWOŁANIE! Adres - Sodų g. 2…
$47,178
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/5
Kto gra w butter, wzrost G.24, punkty. ! DOMINIA WYMIANA DO 1 LUB 1,5 KABB. Zainstaluj BUTTE…
$55,955
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Klejdany, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, DOBRY G. 17, PUNKTY. Adres - Gegučių g. 17- 68, Kėdainiai; Powierzchnia całko…
$40,576
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Mieszkanie 4 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/5
Sprzedawane w przestrzeni 4 Kastle, ale w odnowionej nazwie - A. KANAPINSKAS GATV! Szukasz d…
$90,511
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
Przytulny apartament na sprzeda ¿w Kėdainiai, Šių g. 116 Szukasz kompaktowej obudowy w wygo…
$25,073
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Mieszkanie 2 pokoi w Josvainiai, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Josvainiai, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/2
RÓŻNY PROJEKT W OKOLICZNOŚCI ZASADY! PRZEDSTAWIONE 4 BUTY Z CZĘŚCIĄ LANDZKĄ, AUDYBILNĄ I NAR…
$64,862
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Mieszkanie 3 pokoi w Vasariskiai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vasariskiai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/2
SAD with FUTURE, MELIORATORS G. 2, VILAINES K., POSTAL OBSZAR. !!!!! Adres - Melioratorio g…
$49,007
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Parametry nieruchomości w rejon kiejdański, Litwa

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