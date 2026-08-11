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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jura, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jura, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jura, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/2
Przytulny apartament 3 pokoje z garażem na sprzedaż - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. W cichym…
$52,071
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Agencja
Capital
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Dom w Jura, Litwa
Dom
Jura, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawałem twoją chatę z budynkami rolnymi, Sea Miestly, Cash Rail w ratowaniu rządu. ----…
$53,181
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Agencja
Capital
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Dom w Jure, Litwa
Dom
Jure, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w pobli ¿u lasu, gmina Kazlų Rūda, wioska Jurė, ulica Miško W pobliżu lasu,…
$45,792
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