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Domy na sprzedaż w Jurbork, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Jurbork, Litwa
Dom
Jurbork, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w Jurbarke Sodų g. 49, - Powierzchnia domu 164,8 kw. b. - "ZAŁĄC…
$81,151
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Capital
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