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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jurbork, Litwa

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mieszkania
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4 obiekty total found
Dom w Jurbork, Litwa
Dom
Jurbork, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w Jurbarke Sodų g. 49, - Powierzchnia domu 164,8 kw. b. - "ZAŁĄC…
$81,151
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/5
CENTRUM URBARKAS W PRZESTRZENI 4 PRZYCZYN - REZYDENCJA W Jurbarkas znajduje się 4 pokojowe …
$73,036
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
W cichym mieście Erzukas, na placu parkowym, z widokiem na kościół św. Jerzego, 2 CAMBAREIS …
$13,912
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Jurbork, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurbork, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/4
Nowe apartamenty budowlane w Šilalė - "Šilalė tiltas" kompleks apartamentowy Szukasz nowocze…
$127,878
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Agencja
Capital
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