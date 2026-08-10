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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dovilu seniunija, Litwa

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domy
4
4 obiekty total found
Dom w Ketvergiai, Litwa
Dom
Ketvergiai, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Litwa, dystrykt Klaipėda, gmina Dovilai, wieś Ketvergiai, ulica Lietuvininkų 42, gospodarstw…
$58,637
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Dom 4 pokoi w Svepeliai, Litwa
Dom 4 pokoi
Svepeliai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Dom 5 pokojów w Ketvergiai, Litwa
Dom 5 pokojów
Ketvergiai, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 327 m²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Ketvergiai, Litwa
Dom 5 pokojów
Ketvergiai, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Litwa, dystrykt Klaipėda, miejscowość Ketvergiai (dawny obszar Memel), w bardzo ładnej lokal…
$275,339
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Parametry nieruchomości w Dovilu seniunija, Litwa

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