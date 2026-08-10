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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dorbiany, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 376 m² w Dorbiany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 376 m²
Dorbiany, Litwa
Powierzchnia 1 376 m²
Piętro 1
Budynek sprzedany jest 1375,52 kv / m (była wieprzowina) z 1,0027 ha ziemi. Informacje o ak…
$159,557
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Capital
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