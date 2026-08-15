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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Birże, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Birże, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Birże, Litwa
Powierzchnia 1 100 m²
Piętro 1
W ekskluzywnej części miasta Biržai, 200 m od brzegu jeziora Širvėna i 200 m od rzeki Aposto…
$193,747
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Agencja
Capital
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