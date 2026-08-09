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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo awiżeńskie, Litwa

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domy
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42 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Bondary, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Bondary, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Sprzedawane SWITZERLAND i YAUKUS 4 Kastle Building w GÓRNIKU z 2 miejscem sprzedaży Apartame…
$288,588
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Mieszkanie 4 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
1- 08 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$242,293
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
1- 02 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$158,067
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Dom 4 pokoi w Bojary, Litwa
Dom 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? nowoczesny, wysokiej jako? ci dom w unikalnym miejscu - w zamkniêtej wsi "Bajorų…
$488,795
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
2- 09 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$166,144
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Dom w Bukiszki, Litwa
Dom
Bukiszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy klasy A + + "Dom Przyjaźni", Bukiškis, Avižinė Sprzedaż nowych domów klasy A + + …
$305,293
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Dom w Lendziszki, Litwa
Dom
Lendziszki, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$517,318
VAT
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/3
3- 20 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$162,247
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,858
VAT
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Dom 6 pokojów w Bojary, Litwa
Dom 6 pokojów
Bojary, Litwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? nowoczesny, wysokiej jako? ci dom w ekskluzywnym miejscu - w zamkniêtej wsi "Baj…
$431,100
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Dom w Bondary, Litwa
Dom
Bondary, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
WSZCZĘCIE NOWEJ STACJI REZYDENCJI Z NOWYMI DOMOWAMI WSPÓLNYMI GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI. Ten w…
$310,366
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Mieszkanie 2 pokoi w Ozierajce, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ozierajce, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
2 pokoje, 61,33 m2 apartament na sprzedaż w VILON CITY (9 km do PC "BIG") Mieszkanie jest w…
$184,329
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 3/3
3- 16 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$162,247
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Dom w Giełuże, Litwa
Dom
Giełuże, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Części MODERN przedstawione przez wytyczne GWINEA A + + KLASY KODY Z GWARANCJĄ. Lekkie i no…
$286,520
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Dom w Ozierajce, Litwa
Dom
Ozierajce, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy mieszkańców "VILON CITY", aby zobaczyli i osiedlili się w apartamentach "VILON ho…
$398,184
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
1- 04 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$148,837
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/3
1- 06 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$134,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 3/3
Apartament 3- 18 BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$149,408
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/3
3- 19 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$127,230
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Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/3
3- 21 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$148,240
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/3
3- 15 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$134,233
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
2- 11 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$143,068
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Dom w Sołdenia, Litwa
Dom
Sołdenia, Litwa
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 1
ARCHITEKTURY SYNTETYCZNE W PASACH SOSTYCZNYCH - SYGNIFIKACJA I MODERNY ŻYCIE Jeden apartame…
$182,576
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Dom 4 pokoi w Bojary, Litwa
Dom 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale is a modern, high-quality built house in a unique location — in the gated community…
$488,795
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
2- 12 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$146,529
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/3
1- 01 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$103,840
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Parametry nieruchomości w starostwo awiżeńskie, Litwa

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