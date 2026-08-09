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Domy na sprzedaż w starostwo awiżeńskie, Litwa

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19 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Bojary, Litwa
Dom 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? nowoczesny, wysokiej jako? ci dom w unikalnym miejscu - w zamkniêtej wsi "Bajorų…
$488,795
VAT
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Dom w Bukiszki, Litwa
Dom
Bukiszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy klasy A + + "Dom Przyjaźni", Bukiškis, Avižinė Sprzedaż nowych domów klasy A + + …
$305,293
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Dom w Lendziszki, Litwa
Dom
Lendziszki, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$517,318
VAT
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,858
VAT
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Dom 6 pokojów w Bojary, Litwa
Dom 6 pokojów
Bojary, Litwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? nowoczesny, wysokiej jako? ci dom w ekskluzywnym miejscu - w zamkniêtej wsi "Baj…
$431,100
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Dom w Bondary, Litwa
Dom
Bondary, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
WSZCZĘCIE NOWEJ STACJI REZYDENCJI Z NOWYMI DOMOWAMI WSPÓLNYMI GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI. Ten w…
$310,366
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Dom w Giełuże, Litwa
Dom
Giełuże, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Części MODERN przedstawione przez wytyczne GWINEA A + + KLASY KODY Z GWARANCJĄ. Lekkie i no…
$286,520
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Dom w Ozierajce, Litwa
Dom
Ozierajce, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy mieszkańców "VILON CITY", aby zobaczyli i osiedlili się w apartamentach "VILON ho…
$398,184
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Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom w Sołdenia, Litwa
Dom
Sołdenia, Litwa
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 1
ARCHITEKTURY SYNTETYCZNE W PASACH SOSTYCZNYCH - SYGNIFIKACJA I MODERNY ŻYCIE Jeden apartame…
$182,576
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Dom 4 pokoi w Bojary, Litwa
Dom 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale is a modern, high-quality built house in a unique location — in the gated community…
$488,795
VAT
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$616,667
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Dom w Bondary, Litwa
Dom
Bondary, Litwa
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ KILNIUSKA ALE JEDNOLITY WZROST KONSTRUKCJI JAKOŚCI KLASY A + + ZASADY: - Przestron…
$323,321
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ DO ZAKOŃCZONEGO ZAMKNIĘCIA ROKU! - Tak. Dom jest sprzedawany w funkcjonalnym planow…
$762,288
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Dom w Bondary, Litwa
Dom
Bondary, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 1
Jeden apartament w 4 sypialniach, 3 łazienki w domu hi- TEK, w projekcie Garius House! Stwó…
$450,177
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Dom w Bondary, Litwa
Dom
Bondary, Litwa
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
ZHARMONIZOWANA ARCHITEKTURA DWA GOSPODARSTWA DOMOWE W PREMIUM HOUSEHOLD, HOUSEHOLD! REJESTER…
$313,415
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Parametry nieruchomości w starostwo awiżeńskie, Litwa

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