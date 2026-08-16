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Domy na sprzedaż w Onikszty, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Onikszty, Litwa
Dom
Onikszty, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Części domu J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Trzypokojowe niestandardowe mieszkanie planow…
$72,672
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Agencja
Capital
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