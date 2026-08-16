Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Onikszty
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Onikszty, Litwa

;
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Onikszty, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Onikszty, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/2
Niestandardowe, przestronne 3-pokojowe mieszkanie - domek J. Basanaviciaus g., Anykščiai. W …
$73,030
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Onikszty, Litwa
Dom
Onikszty, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Części domu J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Trzypokojowe niestandardowe mieszkanie planow…
$72,672
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się