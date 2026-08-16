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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Onikszty, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 709 m² w Onikszty, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 709 m²
Onikszty, Litwa
Powierzchnia 1 709 m²
Piętro 1
Przestronne zakłady produkcyjne i magazynowe są dostępne w Anykščiai. Nie przegap niezwykle…
$300,260
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Agencja
Capital
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