Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Unione di comuni Montana Lunigiana
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Unione di comuni Montana Lunigiana, Włochy

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Villafranca in Lunigiana, Włochy
Willa
Villafranca in Lunigiana, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Willa w stylu Liberty znajduje się w Villafranca-in-Lunidjan w regionie Toskanii. Willa otoc…
$1,27M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Unione di comuni Montana Lunigiana, Włochy

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się