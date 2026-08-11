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Wille na sprzedaż w Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Włochy

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2 obiekty total found
Willa w Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Willa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,89M
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Willa 9 pokojów w Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Willa 9 pokojów
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 3
Na panoramicznej wysokości w strefie wakacyjnej Castrocaro Terme, prowincji Forli Cesena, w …
$5,50M
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Parametry nieruchomości w Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Włochy

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