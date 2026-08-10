Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Unione dei comuni della Versilia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Unione dei comuni della Versilia, Włochy

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Viareggio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Viareggio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$703,320
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Marina di Pietrasanta, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Marina di Pietrasanta, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Unione dei comuni della Versilia, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się