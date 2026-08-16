Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Unione dei comuni del Medio Verbano
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Unione dei comuni del Medio Verbano, Włochy

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Leggiuno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Leggiuno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 170 m²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
$586,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Unione dei comuni del Medio Verbano, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się