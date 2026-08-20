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Hotele na sprzedaż w Teramo, Włochy

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2 obiekty total found
Hotel 3 000 m² w Giulianova, Włochy
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
IT- 070720. Hotel na pierwszej linii 3 *W centralnej dzielnicy Julianova Lido, trzygwiazdkow…
$3,75M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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Hotel 2 200 m² w Alba Adriatica, Włochy
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Włochy
Pokoje 50
Powierzchnia 2 200 m²
Hotel z 50 pokojami w doskonałym stanie do morza z własną plażą i schroniskiem
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