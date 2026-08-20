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Mieszkania na sprzedaż w Teramo, Włochy

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
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6 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Tortoreto Lido, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Tortoreto Lido, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
EC- 23. Luksusowy apartament w Tortreto Luksusowy apartament na sprzedaż w G. Tortoreto, na …
$586,100
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Pineto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Pineto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 78 m²
RO- 111016. Nowe mieszkanie w elitarnym kompleksie 5 minut od morza w PinettoNowy apartament…
$316,494
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Colonnella, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Colonnella, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
EC- Apartment just 80m od morzaApartament znajduje się zaledwie 80 m od morza, znajduje się …
$269,606
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Tortoreto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Tortoreto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$574,378
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Silvi, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Silvi, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
90m2 mieszkanie 100 m od morza w kondominium 4 jednostek. Pierwsze piętro z dwiema sypialnia…
$127,889
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Mieszkanie 5 pokojów w Controguerra, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Controguerra, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 75 m²
Pierwsze piętro apartamenty z jedną lub dwoma sypialniami, łazienka, pokój dzienny, kuchnia,…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest

Typy nieruchomości w Teramo.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Teramo, Włochy

Tanie
Luksusowe
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