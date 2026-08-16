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Domy na sprzedaż w San Severino Marche, Włochy

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2 obiekty total found
Dom 7 pokojów w San Severino Marche, Włochy
Dom 7 pokojów
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Numer referencyjny: N601 Nazwa własności: Casa Chigi I Lokalizacja: W wiosce Miasto / Miasto…
$81,384
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Dom 12 pokojów w San Severino Marche, Włochy
Dom 12 pokojów
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 280 m²
Numer referencyjny: N837 (R) Nazwa własności: Casa Silvio Lokalizacja: W kraju Miasto / Mias…
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