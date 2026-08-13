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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pontassieve, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 31 pokój w Pontassieve, Włochy
Willa 31 pokój
Pontassieve, Włochy
Pokoje 31
Sypialnie 22
Liczba łazienek 33
Powierzchnia 2 000 m²
In the town of Pontassieve just 20 minutes from Florence, we find this Splendid property, wh…
$5,26M
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