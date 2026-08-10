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Wille na sprzedaż w Pietrasanta, Włochy

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1 obiekt total found
Willa w Capriglia, Włochy
Willa
Capriglia, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
XVIII-wieczna rezydencja położona na wzgórzach Versilia z widokiem na wybrzeże Toskanii z za…
$14,52M
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